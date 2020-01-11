رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 11 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول بث مباشر Bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 11 / 1 / 2020.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد ليفربول بث مباشر Bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق الكثير من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 11 / 1 / 2020، أبرزها مباراة توتنهام ضد ليفربول في دوري أبطال أفريقيا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الرابعة"

أنطلقت مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا بمباراة مازيمبي ضد أول أغسطس، ومباراة بلاتينوم ضد الأهلي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

بترو أتليتكو ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

فيتا كلوب ضد الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

الهلال ضد النجم الساحلي، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ13"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمباراة نادي مصر ضد المقاولون العرب، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ22"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي بمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة تشيلسي ضد بيرنلي، ومباراة ليستر سيتي ضد ساوثهامبتون، ولقاء مانشستر يونايتد ضد نوريتش سيتي، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

توتنهام ضد ليفربول، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ19"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإيطالي بمباراة كالياري ضد ميلان، في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

لاتسيو ضد نابوليل، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

إنتر ميلان ضد أتالانتا، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري السعودي بمباراة ضمك ضد الاتفاق، في تمام 2:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ومواجهة الفيصلي ضد الرائد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الهلال ضد الوحدة، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.