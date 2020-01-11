رياضة | الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً للجونة في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً للجونة في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وفضل كارتيرون خوض تدريبات الفريق الجماعية غدًا بشكل طبيعي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد الحصول على راحة منمران اليوم.

ويسعى الزمالك في مواصلة طريق الانتصارات، بعدما حقق الأبيض الفوز فى أخر مباراتين ببطولة الدوري، أمام أسوان وطنطا.

ويحتل الزمالك االمركز الثالث من ترتيب جدول الدووري العام برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة .