رياضة | رئيس بعثة زيسكو الزامبي يشيد باستقال الزمالك لهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة زيسكو الزامبي يشيد باستقال الزمالك لهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ميلوب ليبى رئيس بعثة فريق زيسكو الزامبي على الفترة التي تواجد فيها بطل زامبيا بالقاهرة خلال الايام القليلة الماضية، على هامش مواجهة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقام رئيس بعثة نادي زيسكو بالاشادة بالاستقبال الرائع والحفاوة التى لقيتها بعثة الفريق طوال فترة تواجدها بالقاهرة.. موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.

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كما وجه كاباسو كامبوي عضو الاتحاد الزامبي لكرة القدم الشكر لمسئولي نادي الزمالك على توفير سبل الراحة للبعثة طوال إقامتها وتنظيم رحلة سياحية وتسويقية للبعثة الإدارية.

ومن المقرر أن تغادر بعثة زيسكو، القاهرة في العاشرة مساء اليوم عائدة إلى مدينة ندولا الزامبية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على زيسكو الزامبي أمس الجمعة بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليرتفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى.