رياضة | ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن قائمة مصر المقاصة لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة قائمة فريقه لمواجهة نظيره إنبي مساء غد الأحد.

ويستضيف مصر المقاصة نظيره إنبي في الخامسة من مساء غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة مصر المقاصة كلًا من :-

محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مصطفى وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وأحمد صبيحة وصلاح ريكو وخالد أوتشو وأحمد مرشوح ومحمد كنارية وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وباولن فوافي ومحمد مسعد وميدو جابر وصلاح أمين وعمرو مرعي وأودو موسيس.

