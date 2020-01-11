رياضة | بعثة زيسكو تغادر القاهرة مساء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة زيسكو تغادر القاهرة مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطير بعثة فريق زيسكو يونايتد إلى زامبيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، حيث سيصاحب البعثة نبيل عبدالفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي.

كما يغادر طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزيسكو في التاسعة مساء اليوم ومراقب اللقاء الصومالي في الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بطل زامبيا بهدفين نظيفين لأشرف بن شرقي ومصطفى محمد في الجولة الرابعة لدوري المجموعات الإفريقي ورفع رصيده إلى النقطة السابعة محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى.