رياضة | عثماثون يهزم سيدي سالم في ختام الدور الأول بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثماثون يهزم سيدي سالم في ختام الدور الأول بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق عثماثون طنطا بقيادة محمد علوش في الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل هدف في الجولة الختامية للدور الاول بالمجموعة الثامنة لدوري القسم الثالث.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلب، وتقدم سيدي سالم عن طريق أحمد داود مع انطلاق الشوط الثاني، ليتعادل نصر عبدالرازق لاعب عثماثون، واحرز الهدف الثاني البديل احمد الملاح لصالح صحاب الأرض، وسط اعتراضات من فريق الضيف علي قرار الحكم المساعد بعد إشارته بالتسلل، لينتهي اللقاء بفوز عثماثون بهدفين مقابل هدف.

وخرج طاقم التحكيم وسط تعزيزات أمنية، في وسط توجيهات اللاعبين والجهاز الفني لسيدي سالم بعض الشتائم والاعتراضات للحكم المساعد "هنادي حسن".

يرتفع رصيد عثماثون طنطا للنقطة 25، ويتجمد رصيد سيدي سالم عند النقطة 6.

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بدأ عثماثون طنطا بتشكيل مكون من محمد رمضان، ومحمود عيد، ومصطفي محمود، وفؤاد مسعد، ومحمود عبدالعزيز، وأحمد اسماعيل، وأحمد حسن، وكريم عبدالرحمن، ومحمد عادل، ومحمد سامي، ونصر عبدالرازق.

دكة البدلاء :- عبودة خضر، وأحمد سعد، وأحمد قاسم، وأحمد أبو المعاطي، وأمير فوزي، وابراهيم مصطفي، وأحمد الكوهي وأحمد كمال، ومحمود طه.

بينما جاء تشكيل سيدي سالم كالتالي:- حسن صبري، واسلام عبدالظاهر، وحازم السيد، ومحمود سعد، وعبدالهادي صبري، وكريم محمد، وأحمد عبد المقصود، وأبو الفتوح السيد، ومحمد علي، واشرف ابراهيم، وأحمد داود

أدار المباراة، محمود مغربي حكماً، وعاونه هنادي حسن، وإبراهيم محسن، وجاء أحمد سيد الأهل مراقبا للمباراة من لجنة المسابقات.