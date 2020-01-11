رياضة | تشكيل توتنهام ضد ليفربول| مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز beIN SPORTS HD

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أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

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خط الدفاع : اوربيه - تانجانجا - ألدرفاليد - سانشيز - روز.

خط الوسط : وينكس - ايريكسن - لوكاس مورا - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون هيونج.

وكان فريق توتنهام هوتسبير قد تعرض لهزيمة قاسية في الجولة الماضية من فريق ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، وتعرض خلالها هاري كين مهاجم السبيرز للإصابة.