رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر bein Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم بث مباشر bein Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : اليسون.

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خط الدفاع : الكسندر ارنولد - فان دايك - روبرتسون - جوميز.

خط الوسط : هندرسون - فينالدوم - تشامبرلين.

خط الهجوم : محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني و14 نقطة عن فريق مانشستر سيتي حامل اللقب.