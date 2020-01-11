رياضة | الشرقية يتعاقد رسميًا مع "صغيرة" قادمًا من منتخب السويس لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرقية يتعاقد رسميًا مع "صغيرة" قادمًا من منتخب السويس لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الشرقية رسميًا مع محمد إسماعيل "صغيرة" قادمًا من منتخب السويس لمدة موسمين وذلك لتدعيم صفوف الفريق الشرقاوي بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه رسميًا لصفوف الفريق الشرقاوي مساء اليوم السبت عقب الجلسة التي عقدها مع الدكتور مجدي عزت رئيس النادي وبحضور علاء مختار المدير الإداري عقب تسلمه الاستغناء الخاض به من نادي منتخب السويس.

وأصبح "صغيرة" أول الصفقات الشتوية التي يبرمها الفريق الشرقاوي في يناير الجاري لتدعيم صفوفه حيث يشارك في دوري الدرجة الثالثة ويحتل المركز الخامس بالمجموعة العاشرة.

وسيعوض "صغيرة" رحيل محمد محمود "تريكة" الذي انتقل رسميًا لصفوف نادي الترسانة اليوم السبت بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ويستعد فريق الشرقية لمواجهة ضيفه شباب ديرب نجم يوم الثلاثاء المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من المجموعة العاشرة لدوري الدرجة الثالثة.

