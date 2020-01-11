رياضة | تعادل مثير بين العراق والبحرين ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين العراق والبحرين ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت المنتخب العراقي من الهزيمة أمام نظيره البحريني وحقق تعادلا مثيرا معه 2 / 2 اليوم السبت على ملعب استاد "ثاماسات" في إقليم باثوم ثاني التايلاندي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 عاما، المقامة حاليا في تايلاند والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وافتتح هاشم عيسى التسجيل للبحرين في الدقيقة 44 ثم أدرك اللاعب البديل أمير العماري التعادل للعراق في الدقيقة 66.

بعدها، تقدم المنتخب البحريني مجددا بهدف سجله محمد مرهون جاسم في الدقيقة 85، لكن المنتخب العراقي خطف هدف التعادل عن طريق البديل محمد نصيف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

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ورفع المنتخب العراقي رصيده بذلك إلى نقطتين إثر التعادل الثاني بينما حصد المنتخب البحريني أول نقطة له في المجموعة.

وكان المنتخب البحريني قد استهل مشواره في البطولة بالهزيمة أمام تايلاند صفر / 5 ،بينما تعادل المنتخب العراقي في مباراته الأولى أمام نظيره الأسترالي 1 / 1 .

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة اليوم، منتخب أستراليا مع نظيره التايلاندي، على ملعب استاد "راجامانجالا" في بانكوك.

وتختتم منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل بلقاء تايلاند مع العراق، وأستراليا مع البحرين.