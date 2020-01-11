رياضة | سميوني: واثق بلاعبي أتليتكو للفوز على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سميوني: واثق بلاعبي أتليتكو للفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أنه عندما يلمس الالتزام والشغف الذي يتمتع به لاعبوه، لا يعتريه الخوف من أي شيء، معربا عن ثقته في إمكانية تغلب فريقه على جاره ريال مدريد غدا الأحد في نهائي بطولة كأس السوبر الإسبانية.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت قبل مباراة فريقه المرتقبة غدا أمام ريال مدريد: "أتجاوز الصعوبات بإيماني باللاعبين، دائما ما أبحث عن وسائل دعم الفريق، النادي قام بعمل عظيم منذ أن جئنا، منذ أن قرر (رادميل) فالكاو البقاء هنا من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي كانت المشاركة فيها أمرا صعبا والآن بات إجباريا".

وأضاف: "انضم العديد من اللاعبين الذين يتمتعون بالشغف، تنظر إلى وجوههم فترى رغبتهم في التحسن، كل هذا يزيد من حماسي ويمنحني الطاقة، عندما أراهم على هذا النحو فلا أشعر بالخوف من أي شيء".

وأوضح سيميوني أنه يطمح في الاستمرار في تطوير الفريق وإكساب لاعبيه الخبرات، وأردف قائلا: "لا يعتريني أي شك أن مواجهة منافسين مثل ريال مدريد وبرشلونة وليفربول هو أمر يزيد من أفضليتنا، غدا أمامنا فرصة رائعة".

ويلتقي أتلتيكو مدريد غدا الأحد مع جاره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة السعودية.

وأكد سيميوني أن مباراة فريقه غدا أمام ريال مدريد لن تشبه مباريات الفريقين السابقة في مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

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وأوضح قائلا: "الليجا مختلفة، هناك احتمالات لثلاث نتائج، هنا لا يوجد احتمال إلا لنتيجة واحدة، أي خطأ يقلص من حظوظك في الوقت المتاح لك لإصلاحه، كل فريق سيسعى إلى الفوز بالمباراة من خلال أسلحته وطموحاته وإرادته".

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن اللاعبين جان أوبلاك وأنخيل كوريا يتمتعان بحالة جيدة رغم تعرضهما لكدمات خلال المباراة السابقة أمام برشلونة في نصف نهائي البطولة الإسبانية.

ورفض سيميوني التحدث عن حظوظ فريقه في الفوز بلقب السوبر الإسباني، حيث قال: "لا أرى تحليلا ما يمكن أن يحدث أمرا صحيحا، علينا أن نلعب، لا يوجد شيء أخر أكثر أهمية بالنسبة لنا جميعا في أتلتيكو مدريد من مباراة الغد، سيكون مشهدا رائعا لفريقين يتمتعان بشغف كبير للفوز بهذا الكأس".

وأردف سيميوني قائلا: "ريال مدريد فريق مهم للغاية بفضل مهارات لاعبيه ومدربه الذي يجيد تحقيق الانتصارات، بيل لم يأت وبنزيما لم يأت، لكن هذا لن يغير شيئا على الإطلاق".

وتحدث سيميوني عن المباراة التي فاز فيها فريقه 3 / 2 على برشلونة في نصف نهائي السوبر الإسباني، حيث قال: "الشوط الأول كنا أفضل من الناحية الدفاعية، كنا ندافع بشكل جيد خلال الفترات التي كانوا فيها يتمتعون بالأفضلية، الفريق كان مترابطا، تفوقوا علينا طوال 25 دقيقة ولكننا دافعنا بشكل جيد، في الشوط الثاني دافعنا بشكل أسوأ ولكننا هاجمنا بشكل أفضل".

وتابع أن كل شيء تغير من خلال لعبة مصيرية، عندما تم إلغاء هدفين (لبرشلونة) في الوقت الذي كان برشلونة متقدما فيه 2/1 ، "حينئذ بدت لنا إمكانية تحقيق التعادل والفوز، لقد تلاشى الخوف من المباراة في نفوس اللاعبين واندفعوا للأمام".

و دافع مدرب أتلتيكو مدريد عن نظيره في برشلونة، أرنستو فالفيردي، حيث قال: "فالفيردي مدرب كبير للغاية، وأظهر أنه يتمتع بقدرة على دعم الفريق طوال عدة سنوات، نحن نتحسن مع مرور الأعوام لأننا نتطور بفضل الخبرات المتراكمة، لقد تطورت في الحياة وكرة القدم".