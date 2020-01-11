رياضة | سمسطا يتصدر وناصر بنى سويف يتعادل وفوز شباب الفيوم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسطا يتصدر وناصر بنى سويف يتعادل وفوز شباب الفيوم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأ سمسطا المباراة بتشكيل مكون من : عبد الرحمن محمد وأحمد رمضان ومحمد الزينى ومحمد أحمد وبلال عبد البر وحسام حسن وهشام مفتاح ومحمد اشرف ومحمد سمير ومحمد جمال وهيثم جميل .
وأجرى على حسن المدير الفنى لسمسطا تغييرات بنزول كلا من عبد الرحمن اللاهوني ومحمد سلك وعمرو ابو النور بدلا من هيثم جميل ومحمد سمير ومحمد جمال .
وسقط الواسطى في فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/2 ، وقدم أحمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى ‘ستقالته للمستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادى الواسطى عقب المباراة .
ونجح ناصر بنى سويف فى اقتناص نقطة ثمينة بتعادله مه مضيفه مركز شباب ابشواى بنتيجة 1/1، وتعادل مطرطارس أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 1/1 .
وبقيادة فنية جديدة لمركز شباب ببا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى تعادل الفريق سلبيا أمام ضيفه مركز شباب اطسا .
ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة، الأحد، عندما يحل عاملين غارب ضيفا على فريق أبو كساة فى مباراة مهمة ومرتقبة.
ترتيب المجموعة الرابعة
1 - سمسطا 24 نقطة
2 - الواسطى 22 نقطة
3- مطرطارس 19 نقطة
4 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة
5- طامية 18 نقطة
6 - ابو كسأة 18 نقطة
7 - راس غارب 18 نقطة
8 - عاملين غارب 16 نقطة
9- اطسا 16 نقطة
10- سنورس 14 نقطة
11- ناصر بنى سويف 13 نقطة
12- ابشواى 12 نقطة
13- ببا الرياضى 6 نقاط