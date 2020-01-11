رياضة | سمسطا يتصدر وناصر بنى سويف يتعادل وفوز شباب الفيوم بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسطا يتصدر وناصر بنى سويف يتعادل وفوز شباب الفيوم بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة الرابعة عشر، التي أقيمت السبت، في إفتتاح منافسات الدور الثاني، من المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث ، فوز فريق مركز شباب سمسطا، على حساب ضيفه فريق سنورس بنتيجة 1/2 سجلهما محمد أشرف ومحمد الزينى .

وبدأ سمسطا المباراة بتشكيل مكون من : عبد الرحمن محمد وأحمد رمضان ومحمد الزينى ومحمد أحمد وبلال عبد البر وحسام حسن وهشام مفتاح ومحمد اشرف ومحمد سمير ومحمد جمال وهيثم جميل .

وأجرى على حسن المدير الفنى لسمسطا تغييرات بنزول كلا من عبد الرحمن اللاهوني ومحمد سلك وعمرو ابو النور بدلا من هيثم جميل ومحمد سمير ومحمد جمال .

وسقط الواسطى في فخ الخسارة أمام مضيفه مركز شباب الفيوم بنتيجة 1/2 ، وقدم أحمد الجيوشى المدير الفنى للواسطى ‘ستقالته للمستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادى الواسطى عقب المباراة .

ونجح ناصر بنى سويف فى اقتناص نقطة ثمينة بتعادله مه مضيفه مركز شباب ابشواى بنتيجة 1/1، وتعادل مطرطارس أمام مضيفه رأس غارب بنتيجة 1/1 .

وبقيادة فنية جديدة لمركز شباب ببا بقيادة مديره الفنى شديد قناوى تعادل الفريق سلبيا أمام ضيفه مركز شباب اطسا .

ومن المقرر أن تختتم مباريات الجولة، الأحد، عندما يحل عاملين غارب ضيفا على فريق أبو كساة فى مباراة مهمة ومرتقبة.

ترتيب المجموعة الرابعة



1 - سمسطا 24 نقطة

2 - الواسطى 22 نقطة

3- مطرطارس 19 نقطة

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4 - مركز شباب الفيوم 19 نقطة

5- طامية 18 نقطة

6 - ابو كسأة 18 نقطة

7 - راس غارب 18 نقطة

8 - عاملين غارب 16 نقطة

9- اطسا 16 نقطة

10- سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 13 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13- ببا الرياضى 6 نقاط