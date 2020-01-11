رياضة | قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي في لقاء كأس الكونفدرالية الأفريقية.
Advertisements
ويحل المصري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
وشملت القائمة المختارة ١٨ لاعبا هم:
حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور
خط الدفاع: ولفريد كانون - رجب بكار - علي جبر - عمر جابر - عبد الله بكري - محمد حمدي
خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - أحمد توفيق - محمود حمادة
خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.