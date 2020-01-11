رياضة | رسمياً .. دمنهور يتعاقد مع صانع ألعاب الأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. دمنهور يتعاقد مع صانع ألعاب الأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق دمنهور، فى التعاقد مع، رياض حسين، صانع ألعاب الإوليمبي، في إطار تدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعداداً للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثاني.

ووقّع رياض، علي عقود انضمامة لدمنهور، حتى لمدة عام ونصف ، بحضور وكيله محمد حامد، ورؤوف الحوشي المشرف علي الكرة، وحكيم شحاتة نائب رئيس نادى دمنهور، ومحمد عبد الستار مدير إدارى دمنهور .

ويمتلك رياض الملقب بـ "فيدال" إمكانيات بدنية وفنية ومهارية عالية لذلك تعقد عليه جماهير دمنهور آمال كبيرة في الدور الثاني وذلك بعد رحيل وحيد محسن صانع ألعاب الفريق السابق

وأكد، الحوشي، المشرف العام علي الكرة، أن فريق دمنهور في طريقه لإنهاء ثلاثة صفقات بخط الدفاع، والهجوم، سيتم الإعلان عنهم عقب إتمام التعاقد معاهم رسميا خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن فريق دمنهور يحتل المركز الثالث برصيد 18نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة، عقب ختام الدور الأول.