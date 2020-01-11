رياضة | فايلر: لا نملك رفاهية الاختيار في ضغط المباريات وهدفنا الفوز أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر: لا نملك رفاهية الاختيار في ضغط المباريات وهدفنا الفوز أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر الندير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنه من الصعب أن تحسم مباريات الجولة المقبلة من سيصعد للدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر في تصريحات صحيفة :"من الصعب التكهن بأن تحسم الجولة المقبلة، حينما يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم مع الهلال السوداني، الفريقين اللذين سيصعدان إلى الدور التالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمجموعته، قائلًا إن هدفه ينصب في لقاء الجولة المقبلة أمام النجم الساحلي في مصر على تحقيق الفوز".

وعن تأثير ضغط المباريات بشكل سلبي على لاعبيه قال فايلر :"إن فريقه لا يملك رفاهية القرار، ونتعامل مع الأمر الواقع، موضحًا أنه بمجرد الوصول إلى القاهرة يوم ١٣ يناير سيبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا في الدوري المقرر لها يوم ١٥ من الشهر ذاته".

وتعادل الأهلي إيجابيًا عصر اليوم أمام مضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.