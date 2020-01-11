رياضة | فوز الصيد والحامول وكفر الشيخ وتعادل سمنود في القسم الثالث

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حقق صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني فوزا صعبا على فريق الزعفران بملعب الزعفران في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثالث المجموعة الثامنة والتي تضم أندية الغربية وكفر الشيخ.

تشكيل الصيد :

حراسة المرمى : أحمد قاسم

خط الدفاع :محمد رضا،، إسلام مجدي، محمود السعيد، عبد الرحمن عوف

خط الوسط :إبراهيم عبد الوهاب، عبد العزيز مصطفي، إسلام عبدالعظيم، رضا خليف

خط الهجوم:محمد الدسوقي، محمد رجب ميشو.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد الدسوقي في الدقيقة ٤٤ من الشوط الأول بتلك النتيجة يرتفع رصيد الصيد للنقطة ٢٨ محتلا المركز الثاني في المجموعة.

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من كلا الفريقين على منتصف الملعب حيث يريد كل فريق الفوز بالمباراة إلى أن أستطاع الصيد أن يخطف هدف الفوز في نهاية الشوط الأول. Advertisements