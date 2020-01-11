رياضة | نهائي السوبر الإسباني.. ماذا يفعل زيدان وسيميوني في "النهائيات"؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي السوبر الإسباني.. ماذا يفعل زيدان وسيميوني في "النهائيات"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدام جديد يجمع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مع غريمه الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد، في مباراة "ديربي مدريد" التي تجمع الفريقين مساء الأحد 12 / 1 / 2020، على ملعب "الجوهرة المشعة" بالسعودية، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وسبق والتقي زين الدين زيدان مع دييجو سيميوني في 9 مباريات بمختلف البطولات خلال مشوارهما التدريبي مع الريال وأتليتكو، حقق المدرب الفرنسي الفوز في 3 مباريات، مقابل انتصارين فقط لمدرب الأتليتي، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

ويتطلع كلا المدربين لتحقيق الفوز في المباراة وحسم "ديربي مدريد"، وحصد لقب البطولة المحلية بالموسم الحالي من أجل اسعاد جماهيرهما المتشوقة للعودة لمنصات التتويج مرة أخري، وإضافة لقب جديدة في مسيرتهما التدريبية.

زيدان وسيميوني "ملوك النهائيات"

سيميوني:

خاض الأرجنتيني دييجو سيميوني 9 مباريات نهائية خلال قيادته لفريق أتليتكو مدريد ونجح في تحقيق 6 ألقاب: (كأس إسبانيا "مرة وحيدة"، وكأس السوبر الإسباني "مرة وحيدة"، كما حصد لقب الدوري الأوروبي "مرتين"، وكأس السوبر الأوروبي "مرتين")، بالإضافة لتتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وجاءت نتائج "سيميوني" في النهائيات مع أتليتكو مدريد كالتالي:

- 15 أغسطس 2018 .. ريال مدريد 2 - 4 أتليتكو مدريد (السوبر الإسباني)

- 16 مايو 2018 .. أتليتكو مدريد 3 - 0 مارسيليا (الدوري الأوروبي)

- 14 مايو 2016 .. أتليتكو مدريد 4 - 6 "ركلات ترجيح" ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

- 19 أغسطس 2014.. أتليتكو مدريد 1 - 1 ريال مدريد (ذهاب السوبر الاسباني)

- 22 أغسطس 2014.. أتليتكو مدريد 1 - 0 ريال مدريد (إياب السوبر الإسباني)

- 24 مايو 2014.. أتليتكو مدريد 1 - 4 ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)

- 21 أغسطس 2013.. أتليتكو مدريد 1 - 1 برشلونة (السوبر الإسباني)

- 28 أغسطس 2013.. أتليتكو مدريد 0 - 0 برشلونة (السوبر الإسباني)

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- 17 مايو 2013.. أتليتكو مدريد 2 - 1 ريال مدريد (كأس إسبانيا)

- 31 أغسطس 2012.. أتليتكو مدريد 4 - 1 تشيلسي (السوبر الأوروبي)

- 9 مايو 2012.. أتليتكو مدريد 3 - 0 أتليتك بلباو (الدوري الأوروبي)

زيدان:

لم يخسر الفرنسي زين الدين زيدان أي نهائي مع ريال مدريد كـ"مدرب" وحسم 8 مباريات نهائية مع الملكي: (لقب دوري أبطال أوروبا "3 مرات"، وكأس السوبر الاسباني "مرة وحيدة"، وكأس العالم للأندية "مرتين"، وكأس السوبر الأوروبي "مرتين")، بالإضافة لتتويجه بالدوري الإسباني مرة وحيدة.

وجاءت نتائج "زيدان" في النهائيات مع ريال مدريد كالتالي:

- 26 مايو 2018 .. ريال مدريد 3 - 1 ليفربول (دوري أبطال أوروبا)

- 16 ديسمبر 2017.. ريال مدريد 1 - 0 جيريمو البرازيلي (كأس العالم للأندية)

- 13 أغسطس 2017 .. ريال مدريد 3 - 1 برشلونة (السوبر الإسباني)

- 16 أغسطس 2017.. ريال مدريد 2 - 0 برشلونة (السوبر الإسباني)

- 8 أغسطس 2017.. ريال مدريد 2 - 1 مانشستر يونايتد (السوبر الأوروبي)

- 3 يونيو 2017 .. ريال مدريد 4 - 1 يوفنتوس (دوري أبطال أوروبا )

- 18 ديسمبر 2016.. ريال مدريد 4 - 2 كاشيما انتلرز (كأس العالم للأندية)

- 9 أغسطس 2016.. ريال مدريد 3 - 2 اشبيلية (السوبر الأوروبي)

- 28 مايو 2016 .. أتليتكو مدريد 4 - 6 "ركلات ترجيح" ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)