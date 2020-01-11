الدوري السعودي| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك ضد الاتفاق 

السبت 11 يناير 2020

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق ضمك ضد ضيفه الاتفاق ضمن إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ليزيد من جراح أصحاب الأرض ويبقيهم في ذيل الترتيب برصيد ثمانية نقاط.



مواجهة متكافئة بين ضمك والاتفاق

شهدت مباراة فريق ضمك ضد ضيفه الاتفاق التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز توازنا في الأداء على مدار فترات اللقاء حيث سجل محمد أبو سبعان الهدف الأول لضمك في الدقيقة 36، بينما عادل فيليب كيس النتيجة للإتفاق في الدقيقة 57، وعاد ضمك مجدداً للتقدم عن طريق عبد الوهاب في الدقيقة 73، وفي نهاية المباراة حقق الربيعي التعادل للإتفاق.

Advertisements

ترتيب ضمك والاتفاق في جدول الدوري

بهذا التعادل وصل الإتفاق للنقطة 17 في المركز العاشر بترتيب الدوري السعودي بينما بقي ضمك كما هوا في ذيل الترتيب برصيد ثمانية نقاط.

تعادل اليوم يضعف آمال ضمك في البقاء وسط الكبار

أضعف تعادل ضمك اليوم أمام الاتفاق فرص الوافد الجديد في البقاء وسط دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في نسختة القادمة حيث خاض الفريق 14 مباراة حقق الفوز في مبارتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في عشرة مناسبات جعلت رصيده ثمانية نقاط فقط في ذيل الترتيب.