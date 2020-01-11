شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: غير راضٍ عن أداء الأهلي أمام بلاتينيوم.. ولا بديل عن الفوز على النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي عقب التعادل أمام بلاتينيوم، بطل زيمبابوي، إنه ليس سعيدًا بالأداء، خاصة خلال الشوط الأول، ورغم تحسن الأداء في الشوط الثاني ونجاح الأهلي في إحراز هدف التعادل، فإنه ليس راضيًا بشكل عام عن الأداء وكذلك النتيجة.

وأضاف فايلر أن الأهلي حضر إلى زيمبابوي من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، بعدما فقد الأهلي نقطتين بسبب التعادل مع بطل زيمبابوي.

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وأوضح فايلر أن إصابة وليد سليمان قبل المباراة بدقائق، وكذلك إصابة أليو ديانج خلال مجريات المباراة ظروف تحدث في كرة القدم، لكننا لن نبحث عن أعذار، فالأداء لم يكن مرضيًا بالنسبة لي.

وتحدث المدرب السويسري عن اختلاف مباراة اليوم عن لقاء الجولة السابقة بين الفريقين الذي أقيم في مصر، وتمكن الأهلي من الفوز بهدفين دون رد، مؤكدًا أن كل شيء مختلف والمباراة خارج مصر وفي ظروف صعبة وطقس مختلف، لكن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب ولا يستحق الفوز.

وعما إذا كان ضغط المباريات في المسابقة المحلية وبطولة أفريقيا أثر في لاعبيه، قال إن فريقه لا يملك رفاهية القرار، ونتعامل مع الأمر الواقع، موضحًا أنه بمجرد الوصول إلى القاهرة يوم 13 يناير سيبدأ الاستعداد لمواجهة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 من الشهر ذاته.

واختتم فايلر تصريحاته بأنه من الصعب التكهن بأن تحسم الجولة المقبلة، حينما يلتقي الأهلي مع النجم الساحلي وبلاتينيوم مع الهلال السوداني، الفريقين اللذين سيصعدان إلى الدور التالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمجموعته، قائلًا إن هدفه ينصب في لقاء الجولة المقبلة أمام النجم الساحلي في مصر على تحقيق الفوز.