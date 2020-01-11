شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أرسنال x كريستال بالاس: طرد أول.. وإهدار معتاد للتقدم في الديربيات اللندنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فشل أرسنال في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بالبريميرليج للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، وسقط في فخ التعادل خارج قواعده ضد كريستال بالاس بنتيجة 1-1، في مباراة بالجولة 22 من البريميرليج.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 28 نقطة بعد 22 جولة من بداية الموسم، معادلًا البداية الأسوأ له على الإطلاق عند هذه المرحلة من الموسم في عهد البريميرليج (28 نقطة بعد 22 جولة من بداية موسم 1994/1995).

وبدأ أرسنال المباراة بقوة وافتتح التسجيل عن طريق القائد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفه الـ14 هذا الموسم، مسجلًا للمباراة الخامسة من بين آخر 6 مباريات لعبها في الديربيات اللندنية.

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وسجل أوباميانج ثلاثة أهداف في لقاءاته الأربعة بالبريميرليج ضد كريستال بالاس، وهو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف خارج قواعد فريقه في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي (18)، بعد مهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي (19).

وظهر كريستال بالاس بشكل قوي في الشوط الثاني وأدرك التعادل مبكرًا عن الطريق الغاني جوردان أيو الذي كان سجل في مباراة الذهاب أيضًا ضد أرسنال (انتهت 2-2)، ليصبح أول لاعب من كريستال بالاس يسجل ضد أرسنال ذهابًا وإيابًا في موسم من الدرجة الممتازة بمختلف مسمياتها منذ موسم 1971/1972 (جون كرافن).

وتعرض أوباميانج للبطاقة الحمراء مباشرة (بعد العودة لتقنية الفيديو VAR) قبل نهاية المباراة بـ22 دقيقة، ليتلقى الجابوني البطاقة الحمراء الأولى في مسيرته.

وأصبح أوباميانج هو ثالث لاعب من أرسنال في عهد البريميرليج يسجل ويطرد في نفس المباراة، والأول منذ مدربه الحالي ميكيل أرتيتا في أكتوبر عام 2013. ووقتها كانت المباراة ايضًا ضد كريستال بالاس وعلى نفس ملعب مباراة اليوم، سيلهورست بارك.

وجاءت نتيجة التعادل ليفشل أرسنال في الفوز ذهابًا أو إيابًا على كريستال بالاس في آخر موسمين من البريميرليج، ويفشل الفريق للديربي اللندني الثالث في الحفاظ على تقدمه، بعد تعادله 2-2 مع كريستال بالاس (كان متقدما 2-0)، وخسارته 2-1 من تشيلسي (كان متقدما بهدف نظيف).