شكرا لقرائتكم فايلر: التعادل أمام بلاتينيوم "عادل" والأهلى لم يستحق الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حزنه الشديد على أداء لاعبيه الذى أسفر عن تعادل فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، والتي جاءت في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "لست سعيدا بالأداء ولم نكن جيدين في الشوط الأول.. الشوط الثاني استعدنا بعض من خطورتنا ونجحنا في إدراك التعادل.. حضرنا من أجل الثلاث نقاط، والنتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، ومستوى الأهلي لم يكن جيدًا مثل المباريات السابقة".

وتابع فايلر: "لا نبحث عن الأعذار ظهرنا في الشوط الأول بشكل سئ جدًا وأدائنا لم يكن على المستوى المطلوب.. هناك أسباب كثيرة للتعادل أننا نخوض المباراة خارج ملعبنا، وظروف أخرى مثل الإجهاد و الإصابات ، كما أننا لم نستحق الفوز بالنسبة للأداء الخاص بنا في الشوط الأول".

وتعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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وتقدم صاحب الأرض بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.

ولعب فريق الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.