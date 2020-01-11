شكرا لقرائتكم رئيس "كرة اليد" يتواصل مع الاتحاد الإفريقى للاعتراض على استضافة تونس للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على تواصله فى مكالمة هاتفية مع منصور أريمو رئيس الإتحاد الأفريقى للعبة بشأن إقامة منتخب مصر في تونس بمدينة الحمامات التي تبتعد 75 كيلو ذهابا ومثلهم إيابا عن ملعب المباريات في رادس مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص مقارنة بإقامة بعض المنتخبات الأخري التى تبتعد دقائق معدودة عن إستاد رادس ، ليأتي قرار الإتحاد الإفريقي بإقامة جميع المنتخبات المشاركة في البطولة في مدينة الحمامات دون إستثناء .

وقال نصر أن النسخة المقبلة من أمم إفريقيا هي الأصعب عن مثيلاتها السابقة ليس فقط بسبب أن منتخب تونس حامل لقب البطولة الماضية يلعب وسط أرضه وملعبه المفضل باستاد رادس وأمام جماهيره ولكن أيضا لصعود منتخبات قوية في البطولة أظهرت قوتها في الفترة الأخيرة مثل منتخب أنجولا والجزائر والمغرب والمفاجأت قد تكون حاصرة في ظل صعوبة المواجهات المقبلة .

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وأضاف نصر أن منتخب مصر استعد جيدا للبطولة بعشرة مباريات دولية م مع البرتغال والسويد وصربيا و 4 مباريات مع منتخبا السعودية والعراق ومعسكرين خارجيين بالسويد وصربيا موضحا أن خطة الإتحاد لمونديال ٢٠٢١ الذي تستضيفه مصر أن يخوض كل لاعب في المنتخب ٣٠ مباراة دولية حتي تاريخ بدء البطولة لإكتساب الخبرة الدولية في مواجهة المنتخبات الكبيرة في عالم اللعبة .

و يختتم المدير الفني الأسباني لمنتخب مصر باروندو جارسيا معسكره المغلق قبل التوجه إلي تونس الثلاثاء ، حيث شهدت الإستعدادت النهائية وحدات تدريبية مع التركيز على العامل البدني وعلاج أخطاء مباراتي السويد وصربيا الأخيرتين التي حدد خلال محاضرة فنية للاعبين أمس أن لا بديل له عن الفوز في جميع مباريات البطولة الإفريقية موضحا لهم الصغط الجماهيري جزء من سمات البطل ويجب عليكم التعامل معه بطريقة إحترافية .