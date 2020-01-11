شكرا لقرائتكم ساني يعود للتدريب بالكرة بعد الرباط الصليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد ليروي ساني، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم، للتدريب بالكرة في ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي بعد تعرضه في وقت سابق لقطع في الرباط الصليبي.

ونشر مهاجم مانشستر يوم السبت صورا له على إنستغرام ظهر فيها وهو يتدرب بالكرة بأحد ملاعب النادي الإنجليزي. وكتب ساني، الذي أتم اليوم عامه الرابع والعشرين: "أتقدم بشكل جيد في فترة النقاهة، لكن لا يزال أمامي بعض الأمور في الطريق".

وأُصِيْب ساني بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليمنى في أغسطس الماضي، وكان بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر أعلن الأسبوع الماضي أنه يتوقع عودة ساني الشهر المقبل.

وأوضح غوارديولا أن ركبة ساني تبدو جيدة بالفعل وأن الأمر لن يستغرق طويلا حتى يعود للتدريب مع الفريق.