شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن إجراء سواريز جراحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة اليمنى يوم الأحد، ولكنه لم يكشف عن موعد عودة اللاعب للمباريات.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: "سيخضع لويس سواريز لجراحة في الركبة اليمنى يوم الأحد تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، وعقب انتهاء العملية سيصدر النادي بيانا آخر".

يشار إلى أن سواريز شارك هذا الموسم مع برشلونة في 23 مباراة، سجل خلالها 14 هدفا، 11 منها في مسابقة الدوري الإسباني "الليغا"، وثلاثة أهداف أخرى في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما أنه يعد أكثر من صنع تمريرات حاسمة في الليغا حتى الآن برصيد 7 تمريرات.