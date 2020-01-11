شكرا لقرائتكم دورتموند يسعى للتعاقد مع المدافع الدولي كلوسترمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية في ألمانيا أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، مهتم بضم المدافع الدولي لوكاس كلوسترمان، لاعب نادي لايبزيغ الألماني.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي دورتموند، يبذل جهودا من أجل ضم كلوسترمان، 23 عاما.

وأضافت "بيلد" أنه من الممكن أن يكون دورتموند أيضا في حاجة إلى لاعب في مركز الدفاع الأيمن، لأنه ليس من الواضح ما إذا كان المغربي أشرف حكيمي المعار من ريال مدريد، سيستمر مع الفريق.

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ويسعى لايبزيغ، متصدر جدول الدوري الألماني، إلى تمديد عقده مع كلوسترمان والمستمر حتى نهاية يونيو 2021.

وكان ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، قال يوم الاثنين الماضي: "نجري محادثات مكثفة ونتبادل الرأي بشكل جيد، ونحن متفائلون للغاية حيال التوصل إلى حل".

كان كلوسترمان انتقل إلى لايبزيغ في عام 2014 قادماً من بوخوم. وكشفت تقارير صحافية مؤخرا عن اهتمام بايرن ميونخ وبرشلونة بضمه، غير أن صحيفة "بيلد" ذكرت أن بايرن تراجع عن الاهتمام بضمه.