شكرا لقرائتكم بريمن مهتم بضم فوغت مدافع هوفنهايم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم المهدد بالهبوط، مهتم بضم كفين فوغت لاعب نادي هوفنهايم.

وأفادت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر"، بوجود محادثات منذ أسبوع بين بريمن وقلب الدفاع، 28 عاما، الذي عاد ليحمل شارة قائد هوفنهايم منذ أسابيع قليلة.

ويرتبط فوغت بعقد مع هوفنهايم حتى 2022، وذكرت "بيلد" أن الحديث يدور حول إمكانية إعارته إلى بريمن حتى نهاية الموسم، على أن يتضمن عقد الإعارة بندا يتيح إمكانية شرائه.

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ويحتاج بريمن إلى تعزيز صفوفه، وخاصة خط الدفاع وذلك بعد الأداء الضعيف في الدور الأول من الدوري، حيث بلغ عدد الأهداف التي دخلت مرماه في الدور الأول 41 هدفاً، وهو أكبر عدد من الأهداف يدخل في مرمى نادٍ ألماني في الدور الأول من موسم 2019 - 2020.

وقبل عودة بعثة الفريق من المعسكر التدريبي في جزيرة مايوركا الإسباني، قال فلوريان كوفلت، المدير الفني لبريمن إنه يعول على الوافدين الجدد الذين لم يشاركوا في الدور الأول.

وأوضح المدير الفني: "المهم بالنسبة لي أن أستعين بشخص ليس عليه شائبة ولم يشارك في الدور الأول، ويعكس غرورا إيجابيا، ويقول: ماذا تريدون مني؟".