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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال بعد تعادله مع بلاتينيوم

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كتب: ضياء السقا

تصدر الأهلي، مؤقتا، المجموعة الثانية، بدوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وباغت ستانلي الأهلي بتسجيله الهدف الأول لبلاتينيوم في الدقيقة 19، مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأحمر، ثم أدرك مروان محسن هدف التعادل في الدقيقة 52.

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وسيواجه الهلال السوداني، النجم الساحلي، في إطار منافسات المجموعة ذاتها، في التاسعة مساء اليوم.

وبذلك احتل الأهلي المركز الأول بـ7 نقاط، يليه الهلال والنجم في الوصافة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبلاتينيوم يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

وخسر المارد الأحمر، من النجم الساحلي في تونس، بالجولة الأولى بهدف دون رد، وفاز على الهلال السوداني في الجولة الثانية بهدفين لهدف في القاهرة، ثم هزم بلاتينيوم 2-0 في الجولة الثالثة على ملعب السلام.

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