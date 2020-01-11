اخبار الرياضه

الأهلي يخطف تعادلا صعبا من بلاتينيوم في أبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وباغت ستانلي الأهلي بتسجيله الهدف الأول لبلاتينيوم في الدقيقة 19، مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأحمر.

Advertisements

ثم أدرك مروان محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 52.

وسيواجه الهلال السوداني، النجم الساحلي، في إطار نفس الجولة، في التاسعة مساء اليوم.

وبذلك تصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ7 نقاط، يليه الهلال والنجم في الوصافة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبلاتينيوم يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يخطف تعادلا صعبا من بلاتينيوم في أبطال إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا