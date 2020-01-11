الأهلي يخطف تعادلا صعبا من بلاتينيوم في أبطال إفريقيا

كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي مع مضيفه بلاتينيوم الزمبابوي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وباغت ستانلي الأهلي بتسجيله الهدف الأول لبلاتينيوم في الدقيقة 19، مستغلا خطأ في التمركز الدفاعي للاعبي الأحمر.

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ثم أدرك مروان محسن هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 52.

وسيواجه الهلال السوداني، النجم الساحلي، في إطار نفس الجولة، في التاسعة مساء اليوم.

وبذلك تصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ7 نقاط، يليه الهلال والنجم في الوصافة برصيد 6 نقاط لكل منهما، وبلاتينيوم يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.