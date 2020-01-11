صور.. بيراميدز يُنهى استعداداته لمواجهة المصرى فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق بيراميدز تحت قيادة الكرواتى أنتي تشاتشيتش، تدريباته عصر اليوم، السبت، بملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، من خلال خوض المران الختامى استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، في السادسة من مساء غداً الأحد، في رابع جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وشهد مران بيراميدز الذي سمح فيه حضور وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تركيز الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق على بعض الجمل والوحدات التكتيكية لتنفيذها في مباراة الأحد وجاء المران خفيفا خاليا من الوحدات البدنية في ظل سعي الجهاز الفني للنزول بالأحمال البدنية قبل المواجهة تجنبًا لإجهاد اللاعبين مع توالي المباريات في الفترة الأخيرة خشية من تعرض أي لاعب لإصابة قبل المباراة.

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام. ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما أقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.



بيراميدز يُنهى استعداداته لمواجهة المصرى فى الكونفدرالية



بيراميدز يُنهى استعداداته لمواجهة المصرى



المران الأخير لبيراميدز