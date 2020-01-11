شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : الأهلي لم يكن جيداً أمام بلاتينيوم والتعادل له أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، حزنه الشديد على تعادل فريقه أمام بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق، والتي جاءت في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"لست سعيدا بالأداء ولم نكن جيدين في الشوط الأول..الشوط الثاني استعدنا بعض من خطورتنا ونجحنا في إدراك التعادل..حضرنا من أجل الثلاث نقاط ، والنتيجة عادلة بالنظر إلى مجريات المباراة، ومستوى الأهلي لم يكن جيدًا مثل المباريات السابقة".

وواصل :"لا نبحث عن الأعذار ظهرنا في الشوط الأول بشكل سئ جدًا وأدائنا لم يكن على المستوى المطلوب..هناك أسباب كثيرة للتعادل أننا نخوض المباراة خارج ملعبنا، وظروف أخرى مثل الإجهاد و الإصابات ، كما أننا لم نستحق الفوز بالنسبة للأداء الخاص بنا في الشوط الأول".

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تعادل فريق الاهلي بهدف لمثله مع بلاتينيوم الزيمبابوي خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، السبت، على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

صاحب الأرض تقدم بهدف فى الدقيقة 20 عن طريق نجالا قبل أن يتعادل مروان محسن للأهلي فى الدقيقة 52 ، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط يتصدر بها قمة المجموعة الثانية، فيما يرتفع رصيد بلاتينيوم إلى نقطة واحدة ويبقى فى المركز الرابع والأخير، ويترقب الفريقان مباراة النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى فى التاسعة من مساء اليوم بملعب الهلال في الجولة ذاتها ويمتلك النجم والهلال 6 نقاط.

ولعب فريق الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.