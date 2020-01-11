الاتحاد الأفريقى يطبق مبدأ تكافؤ الفرص أمم أفريقيا لليد بتونس

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وقال نصر أن النسخة المقبلة من أمم إفريقيا هي الأصعب عن مثيلاتها السابقة ليس فقط بسبب أن منتخب تونس حامل لقب البطولة الماضية يلعب وسط أرضه وملعبه المفضل باستاد رادس وأمام جماهيره ولكن أيضا لصعود منتخبات قوية في البطولة أظهرت قوتها في الفترة الأخيرة مثل منتخب أنجولا والجزائر والمغرب والمفاجأت قد تكون حاصرة في ظل صعوبة المواجهات المقبلة .
وأضاف نصر أن منتخب مصر إستاد جيدا للبطولة بعشرة مباريات دولية م مع البرتغال والسويد وصربيا و ٤ مباريات مع منتخبا السعودية والعراق ومعسكرين خارجيين بالسويد وصربيا موضحا أن خطة الإتحاد لمونديال ٢٠٢١ الذي تستضيفه مصر أن يخوض كل لاعب في المنتخب ٣٠ مباراة دولية حتي تاريخ بدء البطولة لإكتساب الخبرة الدولية في مواجهة المنتخبات الكبيرة في عالم اللعبة .
و يختتم المدير الفني الأسباني لمنتخب مصر باروندو جارسيا معسكره المغلق قبل التوجه إلي تونس الثلاثاء ، حيث شهدت الإستعدادت النهائية وحدات تدريبية مع التركيز على العامل البدني وعلاج أخطاء مباراتي السويد وصربيا الأخيرتين التي حدد خلال محاضرة فنية للاعبين أمس أن لا بديل له عن الفوز في جميع مباريات البطولة الإفريقية موضحا لهم الصغط الجماهيري جزء من سمات البطل ويجب عليكم التعامل معه بطريقة إحترافية .
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