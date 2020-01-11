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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل ليستر أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
يستضيف ملعب كينج باور المباراة التي تجمع بين فريق ليستر سيتي ونظيره ساوثهامبتون ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.
التشكيل الرسمي لفريق ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون
حراسة المرمى : كاسبر شمايكل
خط الدفاع : ريكاردو بيريرا، ايفانز، سويونيكو، تشيلويل
خط الوسط : تشودري، برايت، بيريز، بارنس، ماديسون
خط الهجوم : جيمي فاردي
ويحتل ليستر المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة.
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