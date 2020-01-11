شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لـ تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

السبت 11 يناير 2020 يحل بيرنلي ضيفا اليوم على تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب ستامفورد بريدج وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي: حراسة المرمى: كيبا Advertisements خط الدفاع: جاميس، روديجير، كريستنسن، أزبيليكويتا. خط الوسط: باركلي، جورينهو، مونت. خط الهجوم: أودوي، ويليان، أبراهام. ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يقع بيرنلي في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة.

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