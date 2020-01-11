سواريز يقترب من إيفرتون رغم اهتمام عمالقة العجوز 

السبت 11 يناير 2020

إيفرتون سواريز Advertisements

يسعى فريق إيفرتون الإنجليزي لضم نجوم صغار وكبار وأخرى خبرات جيدة، في ظل ما يعانيه بالتأخر في البريميرليج، لكنه يأمل بالعودة لمستواه قريبا مع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



وأفادت عدة تقارير أوروبية، عن اهتمام الفريق بضم البرازيلي إيفرتون سواريز مقابل ٣٠ مليون يورو، إلا أن أتلتيكو مدريد الإسباني كان الأقرب لضم ويتواجد بالصورة أيضا كلا من أرسنال وبوروسيا دورتموند الألماني.

جدير بالذكر أن هذا الصراع الكبير على نجم السيلساو، قد حدث بعد الأداء المميز خلال بطولة كوبا أمريكا الماضية المتوج بها المنتخب البرازيلي ومساهمات صاحب ال٢٣ عاما بأهداف عديدة مميزة.