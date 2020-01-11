شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع بلاتينيوم ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد بابا فيلز ماندافا في مدينة بولاوايو، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الدقيقة 20 الهدف الأول لفريق بلاتينيوم بعدما وصلت الكرة إلى الجبهة اليمنى عند رينسوم بفاري الذي قام بتمرير الكرة إلى زميله ستانلي نجالا الذي حولها داخل شباك الاهلي محرزًا الهدف الاول لفريقه لتصبح النتيجة 1-0.

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ويحاول بعدها لاعبو الأهلي العودة سريعًا للمباراة من خلال تناقل الكرة في منتصف ملعب الفريق الزيمبابوي وسط تراجع من لاعبي المنافس؛ للحفاظ على هدف التقدم.

حتى جاء الهدف في الدقيقة 52 من هجمة منظمة وصلت إلى أجايي من تمريرة كهربا، الذي سدد لترتد الكرة إلى مروان فسجل بمهارة على يمين حارس بلاتينيوم، ليتعادل الأهلي بعدما تقدم المنافس بهدف في الشوط الأول.

انحصر اللعب في نص الملعب بين الفريقين حيث حاول لاعبي الاهلي من خلال جونيور أجايي وجيرالدو ومروان محسن تشكيل خطورة على مرمى بلاتينيوم في أكثر من مناسبة ولكن دون جدوىلينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

بتلك النتيجة يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط، في انتظار مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني والتي يدخلها الفريقين وفي رصيد كل منهما 6 نقاط، فيما حصل فريق بلاتينيوم على أول نقطة له بالمجموعة.