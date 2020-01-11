شكرا لقرائتكم بلاتينيوم يتفوق على الأهلى فى الشوط الأول بهدف نظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نادى بلاتينيوم ضد الاهلي

نادى بلاتينيوم ضد الاهلي

ويلعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدى قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.

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ويجلس على دكة بدلاء الأهلى فى المباراة كل من: على لطفى ومحمود متولى ومحمد هانى وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم كهربا ووليد أزارو وياسر إبراهيم، وخرج من قائمة الـ20 لاعباً التى سافرت زيمبابوى لخوض اللقاء كل من شريف إكرامى ووليد سليمان الذى كان ضمن التشكيل الاساسى لكنه خرج قبل إنطلاق المباراة بدقائق لأصابته فى السمّانة وشارك قفشة بدلاً منه ودخل الشيخ قائمة الـ18..

بلاتينيوم ضد الاهلي

جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الأهلى الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية ورغم البداية الجيدة من جانب الأهلى إلا أن صاحب الأرض سجل هدفاً فى الدقيقة 20 مُستغلاً تمركز دفاع الأهلى الخاطئ، حيث تلقى رينسوم بفارى تمريرة قام هيأها لزميله ستانلى نجالا المنفرد بالمرمى وأسكن الكرة فى شباك محمد الشناوى دون مراقبة من دفاع الاهلى الذى فشل فى تغطية التسلل.

حاول الأهلى العودة للمباراة بعد الهدف الزيمبابوى لكن دون جدوى بسبب اللعب العشوائى الذى فرض نفسه على أداء اللاعبين وهو ما جعل الخطورة تتضاءل على مرمى صاحب الأرض.

بلاتينيوم ضد الاهلي

بدون سبب تراجع مستوى وأداء الاهلي بشكل غريب الأمر الذى منح الفرصة للفريق الزيمبابوي الذى ضغط واستغل هذا التراجع والتمركز الدفاعي الخاطئ وهددوا مرمى الشناوي أكثر من مرة ، فيما أهدرا أجاي فرصة تسجيل هدف التعادل للأهلي بعدما سدد كرة في "يد" حارس صاحب الملعب وبعدها ينتهي الشوط الاول بتقدم صاحب الارض بهدف نظيف.

ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف.