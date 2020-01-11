شكرا لقرائتكم إصابة عصام صبحي ظهير مصر المقاصة قبل موقعة إنبي فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إصابة عصام صبحي ظهير أيمن فريق الكرة بنادي مصر المقاصة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريبات الفريق الاخيرة، وتأكد غيابه عن مباراة المقاصة أمام إنبي، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا الأحد باستاد السلام، ضمن الجولة الـ 13 للدوري.

و أكد الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية لمدة 48 ساعة، يبدأ بعدها الخضوع لبرنامج تأهيلي للتعافي من آثار الإصابة، واستعادة جاهزيته للمشاركة في مباريات الفريق في الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يختتم فريق المقاصة تدريباته مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي استعدادا لمباراة إنبي، ويختار بعدها المدير الفنى قائمة اللاعبين المختارين للمباراة.

ومن جانبه اكد المدير الفنى للمقاصة ان الفريق جاهز لمواجهة انبي وجميع اللاعبين في حالة فنية وبدنية عالية ، موضحا ان غياب صبحي لن يؤثر علي قوة الفريق رغم انه لاعب مميز ولكن هناك اكثر من لاعب اخر يجيد اللعب في مركز الظهير الايمن ، والجميع علي كفاءة عالية.

وفى وقت سابق فاز فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة على فريق طوخ احد اندية القسم الثاني بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، في المباراة الودية التي اقيمت بين الفريقين بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي ، وسجل أهداف المقاصة صلاح أمين "هدفين"، محمد رمضان "هدف"، وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: الحارس محمد كوكو ومحمد الدسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وصلاح أمين.

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واطمأن الجهاز الفنى للمقاصة على جاهزية لاعبيه قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يستعد بقوة لمباراة انبي وكل اللاعبين بحالة فنية ومعنوية عالية ولديهم استعداد لاستعادة الانتصار امام فريق انبي القوي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .