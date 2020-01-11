شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الجونة ضد الزمالك في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمه



يبدأ فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غدا (الأحد) استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري المصري، وذلك بعد انتهاء الراحلة السلبية التي منحها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الأبيض للاعبيه عقب الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الجونة ضد الزمالك



موعد مباراة الزمالك القادمة .. يحل الزمالك ضيفاً على الجونة يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 يناير 2020 على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

مباراة ثأرية بين الزمالك والجونة

الجونة ضد الزمالك .. من المنتظر أن يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة خاصة مع لاعبي الزمالك قبل مران الغد لمطالبتهم بضرورة غلق ملف بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على زيسكو يونايتد، والتركيز في مباراة الجونة ، خصوصاً أنه تعتبر مباراة ثأرية بعد أن تسبب الفريق الساحلي في إضاعة لقب الدورى على الفريق الأبيض بالموسم الماضي إثر الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الزمالك في دوري ابطال افريقيا



مجموعة الزمالك.. أصبح الزمالك على أبواب التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 10 بعد فوزه على أول أغسطس الانغولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمتعهما ضمن منافسات الجولة ذاتها، فيما يحتل أول أغسطس وزيسكو يونايتد المركزين الثالث والرابع.





الجونة ضد الزمالك .. موقف فرجاني ساسي



مباراة الزمالك القادمة.. يأمل الزمالك الفوز أمام الجونة لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، وذلك على الرغم من فارق النقاط مع الأهلي بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق الأبيض في بداية المسابقة هذا الموسم.

Advertisements

ويطمئن الجهاز الفني للزمالك على حالة التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق قبل مران الغد، بعدما تعرض للإصابة فى مباراة زيسكو يونايتد، حيث أجرى له محمد أسامة، طبيب الفريق، عملية خياطة ف الرأس عبارة عن 4 غرز فى الرأس.

ترتيب الزمالك فى الدوري المصري



الجونة ضد الزمالك.. يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف، ويتبقى له مباراة واحدة مؤجلة أمام الأهلي.

ترتيب الجونة في الدوري المصري



في المقابل، يحتل الجونة المركز الثاني عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعهم بعد أن خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وخسر 6 لقاءات.