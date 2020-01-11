شكرا لقرائتكم الإسماعيلى ضد طلائع الجيش .. شيلونجو يقترب من المشاركةمع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف مدرب الإسماعيلى، "أخرجت شيلونجو من قائمة مباراة بيراميدز بناءً على طلبه ووقعت عليه عقوبة كبيرة لأنه لاعب محترف يجب ألا تصدر منه مثل هذه التصرفات، وطلب اللاعب الموافقة على رحيله لأنه لا يريد الاستمرار مع الدراويش وسيحضر عرضاً للموافقة على بيعه، وبالفعل وافقنا لأن الإسماعيلى لا يقف على أى لاعب ونبحث عن مهاجم بديلا له".
وكان "الخليج 365" قد أكد فى وقت سابق أن الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استقر على الاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو، مهاجم الفريق، نهاية الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدنى هذا الموسم، رغم الانطلاقة المميزة التى قدمها إبان وجوده معاراً من صفوف سموحة السكندرى قبل أن ينجح مجلس الدراويش فى تحويل الإعارة لبيع نهائى فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة الدورى بمعدل 252 دقيقة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية فى شباك الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر، وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى استبعاد شيلونجو من مواجهة الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية.
وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى عن مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل إقرار رحيل شيلونجو بشكل نهائى.
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