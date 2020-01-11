شكرا لقرائتكم نادي بلاتينيوم ضد الأهلي .. 30 دقيقة = هدف فى شباك الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من مباراة الاهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي على ملعب بابا فيلز ماندافا معقل فريق بلاتينيوم بولاية بولا وايو بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا أصبحت النتيجة تقدم بلاتينيوم بهدف نظيف.
ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل ، مكوّن من : محمد الشناوى وأحمد فتحى ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول وأليو ديانج وعمرو السولية محمد مجدي قفشة وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجايى ومروان محسن.
جاءت انطلاقة المباراة حماسية من جانب الفريقين خاصة الاهلي الذى ضغط مُبكراً دون خطورة حقيقية ورغم البداية الجيدة من جانب الاهلي إلا أن صاحب الأرض سجل هدفاً مُستغلاً تمركز دفاع الاهلي الخاطئ وسجل هدفاً في الدقيقة 20 من الجانب الايمن حيث تلقي رينسوم بفاري تمريرة قام بتهيأتها لزميله ستانلي نجالا المنفرد بالمرمى واسكن الكرة في شباك محمد الشناوي دون مراقبة من دفاع الاهلي الذى فشل في تغطية التسلل.
حاول الاهلي العودة للمباراة بعد الهدف الزيمبابوي لكن دون جدوى بسبب اللعب العشوائي الذى فرض نفسه على أداء اللاعبين وهو ما جعل الخطورة تتضاءل على مرمى صاحب الأرض.
ويدخل الأهلى مواجهة نادى بلاتينيوم وفى جعبته 6 نقطة، بالتساوى مع النجم الساحلى بطل تونس والهلال بطل السودان، بينما يحتل فريق بلاتينيوم المركز الأخير فى المجموعة الثانية برصيد صفر من النقاط بعدما تلقى 3 هزائم فى أول ثلاث مباريات بالمجموعة سجل لاعبوه هدف وحيد واستقبلت شباكه 7 أهداف
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