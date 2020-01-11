شكرا لقرائتكم الزمالك يسافر الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، السفر إلى الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الجونة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 بالدورى، التى ستقام على ملعب الجونة، يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، ليحتل الفريق المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة.

ورفض الجهاز الفنى للزمالك السفر مبكرا للجونة، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته غداً الأحد، على ملعب الجونة، بعد الحصول على راحة اليوم من التدريبات الجماعية بعد الفوز زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته المقامة حالياً مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.

وفضل كارتيرون، خوض الزمالك لتدريباته على ملعبه بصورة طبيعية بدلا من السفر مبكرا ودخول معسكر مغلق فى الجونة حيث فضل السفر ليلة المباراة لدخول معسكر مغلق لمدة 24 ساعة للمواجهة التى يرتبط الفريق الأبيض بمواجهة المصرى فى الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدورى، وحرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تهنئة لاعبى الزمالك فى غرفة الملابس عقب مواجهة زيسكو وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوى المحلي و الإفريقي.