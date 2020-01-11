شكرا لقرائتكم عمر جابر : بيراميدز يسعى لمواصلة كسر الأرقام القياسية فى الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شدد لاعب بيراميدز على أن كل مدير فني له طريقة لعب مختلفة وكل مدرسة لها أسلوبها، وتشاتشيتش مدرب رائع للغاية ومعه جهاز فني متميز وإضافة قوية، ويوما بعد يوم يتأقلم اللاعبون على طريقة اللعب المناسبة، واللاعبون يتعلمون من المدرب والأمور تصبح أفضل مع توالي اللقاءات.

جابر تحدث عن أن مباراة المصري هي الثالثة هذا الموسم، ستكون صعبة كونها أمام فريق مصري وبها حساسية مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة والانتصارات التي تحققت مؤخرا وخاصة الفوز على الإسماعيلي أعاد الهدوء والاستقرار مرة أخرى للفريق والأمور تسير نحو الأفضل.

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0