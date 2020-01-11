شكرا لقرائتكم رسميا.. قيد المغربى أحمد مرشوح فى قائمة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة إجراءات قيد اللاعب المغربي أحمد مرشوح في قائمة الناشئين مواليد 99 بالمقاصة، بعد وصول البطاقة الدولية الخاصة باللاعب، وتم انهاء كافة الاجراءات الرسمية واستخراج كارنية اللاعب باتحاد الكرة.

وكان مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام قد تعاقد مع المغربي مرشوح لمدة 4 سنوات ، وهو من اللاعبين المميزين بمنتخب الشباب المغربي ويمتاز وبالسرعة والمهارة.

وحرص المدير الفنى علي تأهيل المغربي مرشوح نفسيا وقام بضمه لمعسكر المقاصة في آخر مباراتين بالدوري امام الاهلي والمقاولون، بهدف دخوله في أجواء المباريات، بما يضمن اندماجه سريعا مع باقي لاعبي الفريق.

وأصبح من حق مرشوح المشاركة في المباريات الرسمية مع المقاصة، بداية من لقاء إنبي المقرر إقامته في الخامسة مساء غدا الأحد باستاد السلام، ضمن الجولة الـ 13 للدوري، ولكن قرار مشاركته في التشكيل يرجع للجهاز الفني

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يذكر أن المدير الفنى للمقاصة حرص علي مشاركة مرشوح في تدريبات الفريق الاول للوقوف علي مستواه قبل اتمام الصفقة وقيده بقائمة الناشئين.

وفى وقت سابق فاز فريق الكرة الأول بنادي مصر المقاصة على فريق طوخ أحد أندية القسم الثانى بثلاثة أهداف مقابل لا شىء، في المباراة الودية التي اقيمت بين الفريقين بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى، وسجل أهداف المقاصة صلاح أمين "هدفين"، محمد رمضان "هدف"، وبدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: الحارس محمد كوكو ومحمد الدسوقي ومحمد دبش وأحمد ياسين وحسني فتحي وأحمد مرشوح وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وصلاح أمين.

واطمأن الجهاز الفنى للمقاصة على جاهزية لاعبيه قبل مباراة إنبي المقرر إقامتها في تمام الخامسة مساء الأحد المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 13 للدوري.

وأكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الفريق يستعد بقوة لمباراة انبي وكل اللاعبين بحالة فنية ومعنوية عالية ولديهم استعداد لاستعادة الانتصار امام فريق انبي القوي.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل انبى المركز التاسع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً.