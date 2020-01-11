شكرا لقرائتكم صانع ألعاب الزمالك يتفاوض مع عدة أندية استعداد للرحيل عن الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى محمد عنتر صانع ألعاب الزمالك، مفاوضات مع عدد من أندية الدورى الممتاز، لحسم وجهته بصورة نهائية خلال الأسبوع الجارى، بعد موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير الحالى حيث خرج اللاعب من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون منذ توليه المسؤولية الفنية خلفًا للصربى ميتشو.

وتلقى محمد عنتر، عروض من أندية إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن قلعة ميت عقبة خلال الفترة الحالية للمشاركة بشكل أساسى، نظرا لعدم مشاركته مع الفريق وخروجه بشكل نهائى من الحسابات الفنية هذا الموسم ما جعله يطلب الرحيل عن قلعة ميت عقبة.

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وخرج عنتر من الحسابات الفنية هذا الموسم فى الزمالك سواء مع الصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق أو مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الحالى للأبيض ما جعل اللاعب يتخذ قرار الرحيل فى الفترة الماضية، حيث تحدث مع وكيله، لاستقدام عروضا له من أجل تقديمها إلى مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، من أجل الحصول على موافقته بشأن الرحيل خلال الأسبوع الجارى.

ولم يشارك عنتر مع الزمالك هذا الموسم سوى فى مباراة واحدة فى دورى أبطال إفريقيا لمدة 45 دقيقة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، فيما لم يظهر فى أى مواجهة خلال الدورى الممتاز ويرغب عنتر فى حسم مصيره بالزمالك خلال الأسبوع الجارى حتى يتمكن من الانضمام لأحد أندية الدورى للمشاركة بشكل أساسى فى المتبقى من الموسم ثم تقييمه فى الزمالك نهاية الموسم وتحديد مدى الحاجة إلى خدماته فى الموسم الجديد من عدمه، خاصة لامتداد عقده مع القلعة البيضاء، حيث يرى اللاعب إن خروجه معارا بمثابة إفادة له وللفريق الأبيض لإعداده بصورة جيدة للعودة إلى الفريق مجددا فى الموسم المقبل حال الموافقة على إعارته لأحد أندية الدورى الممتاز.