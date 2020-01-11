- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة يواصل التأهيل خارج نادي الزمالك بعد إصابة السمانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
نادي الزمالك
خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، عمليات تأهيل بعد الإصابة التى لحقت به فى السمانة والتى أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الفريق الأبيض ثم عودته للمشاركة فى مباراة فريقه أمام طنطا، فى الجولة الثانية عشر بالدورى، والتى غادرها فى الشوط الثانى ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى فى دورى أبطال إفريقيا.
ترتيب نادي الزمالك فى ابطال افريقيا
واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت.
ترتيب الزمالك فى دوري ابطال افريقيا
موعد مباراة الزمالك والجونة
جاء خوض عبد الله جمعة لعمليات تأهيل خارج الزمالك استعدادا للانتظام بداية من الغد فى تدريبات الفريق التى ستكون ضمن الاستعدادات لخوض مواجهة الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.
ترتيب الدوري المصري
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله جمعة يواصل التأهيل خارج نادي الزمالك بعد إصابة السمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.