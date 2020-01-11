شكرا لقرائتكم عبدالله جمعة يواصل التأهيل خارج نادي الزمالك بعد إصابة السمانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل



نادي الزمالك

خاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، عمليات تأهيل بعد الإصابة التى لحقت به فى السمانة والتى أدت إلى غيابه لفترة طويلة عن الفريق الأبيض ثم عودته للمشاركة فى مباراة فريقه أمام طنطا، فى الجولة الثانية عشر بالدورى، والتى غادرها فى الشوط الثانى ثم استبعده الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى من مواجهة زيسكو الزامبى فى دورى أبطال إفريقيا.



ترتيب نادي الزمالك فى ابطال افريقيا

واقترب الزمالك من التأهل إلى دور الـ 8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث احتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بنفس الرصيد 7 نقاط، ولكنه لعب 3 مباريات حتى الآن ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ولكنه لعب 3 مباريات أيضًا قبل مباراته مع مازيمبى، عصر اليوم السبت. Advertisements

ترتيب الزمالك فى دوري ابطال افريقيا

وعانى عبد الله جمعة من إصابة فى السمانة أدت إلى تورم العضلة وقام الجهاز الطبى للفريق بإخطاره بالحصول على راحة سلبية نهائية وعدم خوض أي مران جري حيث كان يسير بصعوبة بسبب تلك الإصابة التى كانت من الممكن أن تأثر على الشرايين والأوردة حال خوضه أية تدريبات تأهيلية لذا تم تفضيل إراحته بصورة سلبية، والتى وصلت إلى 3 أسابيع أدت إلى زيادة وزنه وتراجع معدل لياقته البدنية لذا تم تجهيزه للتواجد أمام طنطا ثم تم تفضيل مواصلة الاعتماد بشكل أساسى على محمد عبد الشافى أمام زيسكو الزامبى وإراحته لتجهيزه للمرحلة القادمة حيث لن يتم المجازفة به إلا بعد تجهيزه بأفضل صورة بعدما تغلب الفريق الأبيض على زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الزمالك والجونة

جاء خوض عبد الله جمعة لعمليات تأهيل خارج الزمالك استعدادا للانتظام بداية من الغد فى تدريبات الفريق التى ستكون ضمن الاستعدادات لخوض مواجهة الجونة، المقرر إقامتها فى الخامسة من مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير، حيث يسعى الأبيض لمواصلة الزحف نحو المنافسة على قمة الدورى، خاصة بعدما حقق الفريق الفوز فى أخر مباراتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة المحلية، ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبوه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.