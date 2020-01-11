شكرا لقرائتكم جلسة خاصة لـ مختار مختار مع لاعبيه قبل مواجهة دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى جلسة مع لاعبيه قبل مواجهة وادى دجلة طالبهم خلالها بإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ الفوز على أسوان بهدف دون رد فى 20 ديسمبر الماضى بالجولة التاسعة لمسابقة الدوري وإنهاء نغمة التعادلات التى تطارد الفريق فى مبارياته الثلاث الأخيرة حيث تعادل الانتاج مع الزمالك ثم الجونة سلبياً وأخيراً تعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية عشرة للمسابقة .
وللمرة الخامسة على التوالي، تنتهي مواجهات الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي بالتعادل، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد حوض الدرس بالسويس، حيث تقدم أصحاب الأرض عبر باسم مرسي، وتعادل للضيوف الفلسطيني محمود وادي ، التعادل الخامس للإنتاج هذا الموسم، ورقم 36 تحت قيادة مختار مختار، و83 في المواسم المكتملة، ورقم 95 في الدوري ، التعادل رقم 504 للمصري في الدوري، ورقم 489 في مواسمه المكتملة، والتاسع أمام الإنتاج.
وسجل باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربى ثاني أهدافه هذا الموسم فى شباك المصرى البورسعيدى،والهدف رقم 11 بقميص الإنتاج الحربي، ورقم 50 في مسابقة الدوري.
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