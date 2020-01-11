بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × بلاتينيوم (دوري أبطال إفريقيا)

كتب: ضياء السقا

يستضيف بلاتينيوم الزمبابوي، نظيره الأهلي، في الثالثة عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الأهلي مع الهلال السوداني والنجم الساحلي بـ6 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم المجموعة بدون نقاط.

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الأساسي، الذي سيواجه به بلاتينيوم .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: جيرالدو - قفشة - جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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