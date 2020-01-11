لقب احترافي أول للروسية ألكسندروفا

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حققت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا لقبها الأول في دورات محترفات كرة المضرب، بتغلبها على إيلينا ريباكينا من كازاخستان بنتيجة 6-2 و6-4 في المباراة النهائية لدورة شينزين الصينية السبت.

واحتاجت الروسية البالغة من العمر 25 عاما والمصنفة 34 عالميا، الى 73 دقيقة فقط لتحقيق لقبها الاحترافي الأول، وبدء موسم 2020 بشكل مثالي تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في مدينة ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير.

وتوجت الروسية الشابة أداء لافتا قدمته هذا الأسبوع في الدورة الصينية، وشهد فوزها في الدور نصف النهائي الجمعة على المصنفة أولى عالميا سابقا الإسبانية غاربيني موغوروتسا بمجموعتين دون رد.