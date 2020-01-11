شكرا لقرائتكم خبر عن طيارة المصرى مطلوب فى بلغاريا والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى مصطفى طيارة، ظهير أيمن فريق المصري، عرضين للرحيل عن الفريق البورسعيدى عن طريق إحدى شركات التسويق الرياضي، بعدما أبدى نادٍ بلغارى رغبة فى ضمه بالإضافة لآخر مغربى، وطلب لاعب المصرى من شركة التسويق صاحبة العروض الدخول فى مفاوضات رسمية مع ناديه لعرض الأمر عليهم خلال الساعات المقبلة.

ودخل مصطفى طيارة دائرة اهتمامات باقى أندية الدورى الممتاز للحصول على خدماته فى يناير الجارى، على رأسها ناديا الإنتاج الحربى وطلائع الجيش، بخلاف تلقيه عرضا من نادى الجونة للحصول على خدماته سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

ويترقب لاعب المصرى موقف ناديه النهائى من العروض المتاحة أمامه، لاتخاذ قراره النهائى وتحديد وجهته المقبلة، وأكد مصطفى طيارة احترامه الكامل لتعاقده مع النادى البورسعيدى وتقديره الكبير للجهاز الفنى لفريقه بقياده إيهاب جلال رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية فى الوقت الحالى على عكس الموسم الماضي، بعد تعرضه للإصابة خلال فترة الاستعداد للموسم الجاري.

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بعيداً عما سبق، يختتم فريق المصرى البورسعيدى بقيادة ايهاب جلال اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء غد الأحد باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها السابعة عشرة، وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما “مساعد حكم أول”، وحبيب عمر سانو “مساعد حكم ثان”، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزاني، أحمد موجوي، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويسعى الفريق البورسعيدى لتصحيح الاوضاع بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 9 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطة واحدة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.