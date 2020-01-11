1000 مشجع لبيراميدز فى مواجهة المصرى غدا بالكونفدرالية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وسيتم فتح الأبواب أمام الجماهير عند الساعة 2 ظهرا وستغلق أبواب ملعب الدفاع الجوى فى الخامسة والنصف قبل نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وأكد مراقب اللقاء وطاقم الحكام والمنسق خلال الاجتماع التنسيقى للمباراة على ضرورة الالتزام بكل تعليمات الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم خلال المباراة والالتزام بالروح الرياضية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة المصرى وبيراميدز إلى طاقم تحكيم بوركينابى مكون من من حكم الساحة جون واتارا، ومعه سيدو تياما "مساعد حكم أول"، وحبيب عمر سانو "مساعد حكم ثان"، بالإضافة إلى الحكم الرابع، بوريما سانوجو، وتم إسناد مهام مراقب المباراة إلى التنزانى، أحمد موجوى، بينما سيكون منسق العام، فيكتور لورانس لوال، من جنوب السودان، وتم تكليف الجزائرى كريا سمير بمهام مراقب الحكام.

ويعتلى بيراميدز قمة المجموعة فى الكونفدرالية، برصيد 9 نقاط بالفوز فى 3 مباريات متتالية ويحتاج للانتصار الرابع من أجل التأهل للدور المقبل بشكل رسمى مع أول مشاركة فى تاريخ النادى بالبطولة.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما اقصى المصرى البورسعيدى نظيره كوت دى أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.